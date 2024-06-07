



Гутерриш поставит Израиль в один ряд с ИГИЛом и "Аль-Каидой"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил атташе ЦАХАЛа в Вашингтоне генерал-майору Хеди Зильберману, что он принял решение включить Израиль в черный список стран и организаций, причиняющих вред детям в зонах конфликтов, наряду с Россией и террористическими организациями ИГИЛ, "Аль-Каида" и "Боко Харам".



Все попытки Израиля убедить Гутерриша избежать этого шага не увенчались успехом, и Израиль появится в списке, который будет опубликован на следующей неделе.



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Источники, знакомые с этим вопросом, заявили, что это была проигранная битва. "Нынешний Генеральный секретарь ненавидит Израиль - и повлиять на него невозможно. Включение Израиля в черный список очень проблематично и может заставить страны мира ввести эмбарго на поставки оружия Израилю".



Согласно оценкам, название государства Израиль не будет прямо упомянуто в докладе, но будет написано, что "израильские силы безопасности" несут ответственность за сложившуюся ситуацию.

