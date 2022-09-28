



Губернатор Белгородской области РФ заявил о сокращении мобилизации в регионе

В Белгородской области осталось призвать 120 резервистов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram. Глава региона отметил, что Минобороны сократило количество жителей региона, которых должны отправить на фронт, при этом не назвав точное количество подлежащих мобилизации. Он также заявил, что новые повестки в военкомате аннулируют.



"Вчера вечером Министерство обороны приняло решение и сократило нам число жителей, которые должны быть призваны на данном этапе в вооруженные силы. Таким образом, на сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации. Всех остальных, кто получил повестки, военкоматы известят, и повестки будут аннулированы. В случае поступления новых задач от Министерства обороны, они будут выполняться военными комиссариатами области",— написал Вячеслав Гладков.



По словам губернатора, мобилизованные жители Белгородской области укомплектованы одеждой и обувью, однако власти региона примут решения, чтобы "доукомплектовать" призванных резервистов.