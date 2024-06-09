



The Guardian: Йеменские хуситы задержали 11 сотрудников ООН

Издание The Guardian сообщило о задержании хуситами 11 сотрудников ООН.



Йеменские хуситы и связанные с ними СМИ со своей стороны не сообщали о задержании. Зато военный представитель группировки Яхья Сари заявил о нападениях на корабли в Красном море, которые не сообщали о повреждениях и не были зафиксированы международными органами.



Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил в связи с происшествием:



“Мы очень обеспокоены этими событиями, и мы активно ищем разъяснений от де-факто властей хуситов относительно обстоятельств этих задержаний и, что самое важное, обеспечения немедленного доступа к этим сотрудникам ООН. Мы используем все имеющиеся каналы, чтобы как можно быстрее обеспечить их безопасное и безусловное освобождение”.



