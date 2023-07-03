



Грузии не нравятся украинские санкции: МИД вызвал посла Украины "на ковер"

В Министерство иностранных дел Грузии вызвали временно поверенного в делах Украины Александра Шульгу. Вызов связан с введением санкций против авиакомпании Georgian Airways, сообщает телеканал Imedi.



По данным телеканала, украинский дипломат уже прибыл в МИД Грузии для переговоров.



Напомним, 16 мая Georgian Airways получила разрешение на установление прямого авиасообщения с Россией. Вскоре после этого, аэропорт Тбилиси принял первый самолет из России за последние четыре года, что вызвало серию протестов в стране. Акции продолжали набирать обороты со временем.



Одной из главных причин возмущения местного населения стало присутствие дочери министра иностранных дел России Сергея Лаврова в стране.

Между тем лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе назвал акцию протеста "ксенофобией".



Президент Украины Владимир Зеленский 1 июля ввел в действие решение СНБО по персональным санкциям против 190 физических и 290 юридических лиц. В список также попала грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила рейсы в Россию.