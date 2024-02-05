



Грэмми обвинили в "израильской пропаганде"

Премия "Грэмми 2024" подверглась критике со стороны некоторых интернет-пользователей за якобы пропаганду Израиля.



После серии эмоциональных выступлений в воскресенье вечером генеральный директор Академии звукозаписи Харви Мейсон-младший почтил память тех, кто погиб во время нападения ХАМАСа на израильский музыкальный фестиваль Supernova 7 октября 2023 года.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Однако магната индустрии быстро осудили в Интернете за то, что он якобы занимается "произраильской" пропагандой на сцене.



"Музыка всегда должна быть нашим безопасным пространством; когда это нарушается, это наносит удар по самой сути того, кто мы есть", - сказал он во время своего выступления.



Его речь не вызвала восторга у некоторых пользователей X, и многие вышли на платформу социальных сетей, чтобы раскритиковать его, а также "Грэмми".



"Что это за чертовщина с #GRAMMYs. Ни слова о 30 000 истребленных палестинцах, но у вас есть слова об убитых израильтянах? Где ваши слова для всех палестинских музыкантов, убитых, посаженных в тюрьму и подвергнутых пыткам израильским государством? Отвали", - написал один человек на сайте X.



"Сводить геноцид палестинцев к метафоре о том, как "люди разного происхождения могут играть вместе в гармонии", когда 20 000 с лишним палестинцев были убиты, - это так мерзко. е*** этого лысого мудака. е*** академию. свободная палестина всегда", - написал кто-то другой.



"Настоящий п***ц "Грэмми" за эту странную пропаганду Израиля. Свободная Палестина", - написал третий.



Четвертый добавил: "Израильская пропаганда на Грэмми????. О, это будет плохо".



Некоторые зрители также выразили недовольство тем, что певицу Энни Леннокс якобы прервали, когда она завершила свое выступление с песней Шинейд О'Коннор "Nothing Compares 2 U", подняв кулак и сказав: "Артисты за прекращение огня. Мир во всем мире". "Мир для всех" сразу после того, как они быстро отключили микрофон Энни Леннокс, как только она призвала к прекращению огня. Хорошо", - написал один из пользователей X.



"#GRAMMYs отключили речь Энни Леннокс, призывавшую к прекращению огня, но позволили генеральному директору Харви Мейсону-младшему использовать теракт в Манчестере для пропаганды Израиля. Поистине отвратительно", - сказал другой.



Третий добавил: "Это почти отвратительно, что за призывом Энни Леннокс к прекращению огня последовала какая-то полузадушенная, длинная речь в пользу Израиля".



