



Греция и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

На выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде был официально подписан меморандум о взаимопонимании между Греческой группой аэрокосмической безопасности и оборонной промышленности (HASDIG) и Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI).



Основной целью данного МоВ является содействие более тесному сотрудничеству между секторами обороны и безопасности Греции и Украины. Способствуя более глубокому пониманию предстоящих достижений в области оборонных, аэрокосмических технологий и технологий безопасности, соглашение призвано заложить основу для совместных инициатив в интересах вооруженных сил обеих стран, а также мирового оборонного рынка.



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Это знаковое соглашение знаменует собой значительный шаг на пути укрепления связей между Грецией и Украиной в области обороны и безопасности. Оно закладывает основу для будущих совместных начинаний, обещая взаимовыгодные результаты для обеих стран.

