



Готовился обмен Навального

Переговоры об обмене заключенными, в ходе которых Алексей Навальный и двое американцев должны были поменяться местами с российским агентом, находящимся в тюрьме в Германии, велись, когда лидер российской оппозиции умер в тюрьме, сообщила в понедельник, 26 февраля его соратница.



Мария Певчих, возглавляющая Фонд борьбы с коррупцией Навального, в своем видеообращении на YouTube сообщила, что переговоры находились на завершающей стадии 15 февраля, незадолго до его смерти в колонии в Ямало-Ненецком округе на севере России.



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Она утверждала, что президент России Владимир Путин, заручившись согласием Германии включить Вадима Красикова в программу обмена заключенными, решил "избавиться от разменной монеты", убив Навального, чтобы обменять агента, заключенного за убийство, на кого-то другого.



Российское расследование смерти Навального пришло к выводу, что он умер по "естественным причинам", и Кремль подверг резкой критике западных лидеров за то, что они возлагают ответственность на Путина.

