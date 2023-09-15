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Госдеп подтвердил приверженность США расширению Соглашений Авраама
15.09.2023 08:48 Алина Груднева

Госдеп подтвердил приверженность США расширению Соглашений Авраама

Государственный департамент США по случаю третьей годовщины подписания Соглашений Авраама подтвердил свою приверженность их укреплению и расширению.

"Завтра исполняется третья годовщина подписания исторических соглашений. Нормализация отношений между нашими союзниками в регионе имела огромное значение для Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко. В эту годовщину мы вновь подтверждаем свою приверженность расширению и углублению возможностей", - сказал официальный представитель Госдепа Марк Миллер.

По его словам, США по-прежнему поддерживают стремление к более мирному, безопасному и процветающему Ближнему Востоку.

"Партнерские отношения укрепляют общие возможности и способствуют развитию сотрудничества, необходимого для решения сегодняшних насущных проблем", - добавил Миллер.

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