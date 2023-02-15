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Горсовет Барселоны отклонил скандальное решение о побратимстве с Тель-Авивом
15.02.2023 17:31 Алина Груднева

Горсовет Барселоны отклонил скандальное решение о побратимстве с Тель-Авивом

Городской совет Барселоны отклонил принятое на прошлой неделе мэром Адой Колау скандальное решение приостановить институциональные отношения с Израилем и побратимство с Тель-Авивом.

Голосование состоялось в среду, 15 февраля.

Несмотря на это, отменить решение левого мэра Барселоны горсовет не имеет полномочий. Копау поддерживают пропалестинские активисты, которые во время дебатов относительно отмены побратимства с Тель-Аваивом вышли на улицы с палестинскими флагами, скандируя "нет апартеиду". 

Что примечательно, среди законодателей только партия мэра города поддержала разрыв связей с Израилем.

Напомним, что в ответ на скандальное решение Копау Тель-Авиву предложил побратимство Мадрид. Мэр города заявил, что действия мэра Барселоны "сильно попахивают антисемитизмом".
 

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