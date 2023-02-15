



Горсовет Барселоны отклонил скандальное решение о побратимстве с Тель-Авивом

Городской совет Барселоны отклонил принятое на прошлой неделе мэром Адой Колау скандальное решение приостановить институциональные отношения с Израилем и побратимство с Тель-Авивом.



Голосование состоялось в среду, 15 февраля.



Несмотря на это, отменить решение левого мэра Барселоны горсовет не имеет полномочий. Копау поддерживают пропалестинские активисты, которые во время дебатов относительно отмены побратимства с Тель-Аваивом вышли на улицы с палестинскими флагами, скандируя "нет апартеиду".



Что примечательно, среди законодателей только партия мэра города поддержала разрыв связей с Израилем.



Напомним, что в ответ на скандальное решение Копау Тель-Авиву предложил побратимство Мадрид. Мэр города заявил, что действия мэра Барселоны "сильно попахивают антисемитизмом".

