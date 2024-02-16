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Google будет следить за вбросами во время избирательных кампаний
16.02.2024 13:17 Катя Шульц

Google будет следить за вбросами во время избирательных кампаний

Накануне стартующих предвыборных кампаний в пяти странах ЕС Google готовится запустить кампанию борьбы с дезинформацией. 

Так, например, Франция, Польша и Германия уже обвинили Россию в создании продуманной сети веб-сайтов для распространения пророссийской пропаганды.

Европейский закон о цифровых услугах, который вступает в силу на этой неделе, будет требовать от онлайн-платформ и поисковых систем большей ответственности в борьбе с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.

С этой весны TikTok и YouTube в Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше будет под особым присмотром Google Jigsaw. Это отделение занимается борьбой с угрозами обществу.
 

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