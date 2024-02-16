



Google будет следить за вбросами во время избирательных кампаний

Накануне стартующих предвыборных кампаний в пяти странах ЕС Google готовится запустить кампанию борьбы с дезинформацией.



Так, например, Франция, Польша и Германия уже обвинили Россию в создании продуманной сети веб-сайтов для распространения пророссийской пропаганды.



Европейский закон о цифровых услугах, который вступает в силу на этой неделе, будет требовать от онлайн-платформ и поисковых систем большей ответственности в борьбе с незаконным контентом и рисками для общественной безопасности.



С этой весны TikTok и YouTube в Бельгии, Франции, Германии, Италии и Польше будет под особым присмотром Google Jigsaw. Это отделение занимается борьбой с угрозами обществу.

