



Гонконг снимает ограничения для туристов и отказывается от приложения COVID

Гонконг объявил, что со среды прибывающие международные пассажиры больше не будут сталкиваться с контролем за передвижением в связи с COVID-19, а также что он отменяет обязательное мобильное приложение COVID-19.



Новости о дальнейшем ослаблении ограничений COVID-19 в глобальном финансовом центре, который отстает от большей части мира в их ослаблении, могут способствовать возобновлению поездок и бизнеса.



Желтый код, выданный международным прибывающим в течение первых трех дней их пребывания в Гонконге, означал, что им не разрешалось посещать бары и рестораны.



Со среды путешественникам и всем жителям, прибывающим из-за границы, будет разрешен въезд во все регионы при условии, что по прибытии у них будет отрицательный результат на COVID-19, заявил во вторник на телевизионном брифинге генеральный директор Джон Ли.



Министр здравоохранения Ло Чунг-мау заявил на брифинге для прессы, что им по-прежнему нужно будет показывать фотографии или бумажные записи о своих вакцинах против COVID-19 в некоторых местах, где это требуется, но ограничения на передвижение отменяются.



Решение правительства отказаться от своего приложения для отслеживания мобильности, которое предоставляет доступ к ресторанам и местам, таким как спортивные залы, клубы и салоны, было сделано после того, как материковый Китай отказался от этого требования.



Бизнес-группы, дипломаты и многие жители раскритиковали правила Гонконга в связи с COVID-19, заявив, что они угрожают его конкурентоспособности и репутации международного финансового центра.



Правила оказали давление на экономику Гонконга с начала 2020 года, ускорив исход предприятий, экспатриантов и местных семей, которые уехали на фоне стремления Пекина более тесно контролировать бывшую британскую колонию.



Маски по-прежнему обязательны по всему городу, кроме занятий спортом. Групповые собрания более 12 человек запрещены, но люди по-прежнему могут ходить в ночные клубы и посещать банкеты, на которых присутствуют сотни человек.



Министр здравоохранения Ло добавил, что инфицированные пациенты, находящиеся в изоляции дома, больше не будут обязаны носить электронную бирку, ограничивающую их передвижения по месту жительства.

