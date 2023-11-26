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Голландский политик: Иордания - это "Палестина"
26.11.2023 16:10 Алина Груднева

Голландский политик: Иордания - это "Палестина"

Голландский парламентарий от партии PVV Герт Вилдерс считает, что "Иордания - это Палестина".

Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.

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Такие слова голландского политика вызвали шквал критики со стороны арабских государств и международного сообщества. Сам Вилдерс, которого называют "голландским Трампом" из-за его идеологии, сделал такое заявление в качестве "решения" израильско-палестинского конфликта.  В МИД Палестинской автономии его слова вызвали гнев. 

"Комментарии Вилдерса не только оскорбительны, но и опасны. Они отрицают права палестинцев на самоопределение и собственное независимое государство", - отметил официальный представитель ведомства Суфьян Кудах. 

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