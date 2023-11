Голландский политик: Иордания - это "Палестина"

Голландский парламентарий от партии PVV Герт Вилдерс считает, что "Иордания - это Палестина".



Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Х.



Такие слова голландского политика вызвали шквал критики со стороны арабских государств и международного сообщества. Сам Вилдерс, которого называют "голландским Трампом" из-за его идеологии, сделал такое заявление в качестве "решения" израильско-палестинского конфликта. В МИД Палестинской автономии его слова вызвали гнев.



"Комментарии Вилдерса не только оскорбительны, но и опасны. Они отрицают права палестинцев на самоопределение и собственное независимое государство", - отметил официальный представитель ведомства Суфьян Кудах.

Jordan is Palestine!



Arab states condemn Wilders for push to relocate Palestinians to Jordan https://t.co/U6JjdOk0IK