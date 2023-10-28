



Гнев в Израиле: резолюция ГА ООН по Газе отвергнута, цель - уничтожение

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию с призывом к "немедленному гуманитарному перемирию" в Газе, категорически отверг ее.



"Мы категорически отвергаем позорный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к "прекращению огня", - подчеркнул министр.



По словам главы внешнеполитического ведомства, Израиль намерен уничтожить террористическую организацию ХАМАС точно так же, как мир, в свое время, принял меры в отношении нацистов и ИГИЛа.



Коэн присоединился к гневной реакции постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана, жестко пристыдившего ООН за защиту этим голосованием террористов, которые обезглавливали и похищали младенцев, устроив самую масштабную резню евреев со времен Холокоста.