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Гнев в Израиле: резолюция ГА ООН по Газе отвергнута, цель - уничтожение
28.10.2023 08:26 Алина Груднева

Гнев в Израиле: резолюция ГА ООН по Газе отвергнута, цель - уничтожение

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, комментируя принятую Генассамблеей ООН резолюцию с призывом к "немедленному гуманитарному перемирию" в Газе, категорически отверг ее.

"Мы категорически отвергаем позорный призыв Генеральной Ассамблеи ООН к "прекращению огня", - подчеркнул министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Израиль намерен уничтожить террористическую организацию ХАМАС точно так же, как мир, в свое время, принял меры в отношении нацистов и ИГИЛа.

Коэн присоединился к гневной реакции постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана, жестко пристыдившего ООН за защиту этим голосованием террористов, которые обезглавливали и похищали младенцев, устроив самую масштабную резню евреев со времен Холокоста.

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