



Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к перемирию между Израилем и ХАМАС

В пятницу, 27 октября, Генеральная ассамблея ООН 120 голосами приняла резолюцию о защите гражданских в войне ХАМАС против Израиля и необходимости «гуманитарного перемирия».



Об этом сообщает пресс-служба ООН в X (бывший Twitter).



Против резолюции голосовали 14 стран (в том числе Израиль и США), 45 воздержались (среди них Украина). Генассамблея не поддержала поправку Канады, которая предлагала прямо осудить террористические атаки ХАМАС и захват заложников.







Фото: UN News / X



Как сообщает агентство AP, проект резолюции разработала арабская группа ООН из 22 стран. Агентство отмечает, что резолюции Генассамблеи не имеют юридически обязывающей силы, но отражают мнение мирового сообщества. Резолюция стала первым ответом ООН на вторжение ХАМАС в Израиль и ответные израильские операции в секторе Газа.