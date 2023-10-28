



Постпред Израиля в ООН о принятии резолюции "про перемирие": день позора

В Израиле принятие Генассамблеей ООН резолюции с призывом к "немедленному гуманитарному перемирию для прекращения боевых действий" в Газе вызвало гнев.



"Этот черный день войдет в историю как день позора. ООН, созданная после Холокоста, утратила легитимность и релевантность. Мы все стали свидетелями того, что большинство стран не хотят предотвращать зверства и массовые убийства, а поощряют их и помогают террористической организации выжить", - возмутился постпред страны в ООН Гилад Эрдан.



Израильский дипломат пристыдил те государства-члены, которые не поддержали поправку об осуждении ХАМАСа, устроившего крупнейшую резню евреев после Холокоста.



"Как вам не стыдно поддерживать предложение, в котором даже не упоминается ХАМАС, как будто эта война началась сама по себе? Почему вы защищаете террористов, которые обезглавливают и похищают младенцев", - спросил он.



В завершение Эрдан четко дал понять, что Израиль использует все средства для уничтожения ХАМАСа и возвращения похищенных, как израильтян, так и иностранцев, домой.



Как сообщалось ранее, резолюцию поддержали 120 стран, которые возглавили Россия и Китай, отклонили лишь 14, а воздержались 45, в том числе и Украина. При этом, поправку Канады с осуждением ХАМАСа не приняли, не набрав необходимые для этого две трети голосов.