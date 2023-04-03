



Главный раввин: Правительство слишком быстро продвигало судебную реформу

Раввин Ицхак Йосеф, главный сефардский раввин Израиля, сказал, что он глубоко задет из-за того, что израильтяне в результате замороженных правительством судебных реформ обрушили друг на друга злобу.

“Мне очень больно. Мы видели летчиков и резервистов, которые объявили, что не будут служить, и из этого можно понять, что ситуация вышла из-под контроля. Так продолжаться не может»”, – сказал раввин Йосеф журналу Mishpacha Magazine.

Главный раввин считает, что правительство пыталось сделать слишком много и слишком быстро.

“Они пошли не по тому пути. Это нужно было сделать по чуть-чуть. Я говорил с руководством страны и сказал: Ищите путь к компромиссу. Я рад, что просьба была выполнена, и они начали продвигать компромисс”, – добавил раввин.

По его мнению правительство не должно идти на компромиссы в вопросах религии.