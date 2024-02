Главный гуманист ООН отказался признавать ХАМАС террористами

Британский дипломат, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отказался признавать ХАМАС террористической организацией.



В интервью Sky News он объявил, что ХАМАС является "политическим движением".



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко раскритиковал главного гуманиста ООН.



"Он отрицает, что нацистская организация ХАМАС является террористической организацией, и называет ее "политическим движением". Позор ему", - сказал Кац.



По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, террористическая организация так или иначе будет уничтожена.



"Кровь евреев стоит дорого", - добавил он.

The @UNReliefChief denies that the Nazi organization Hamas is a terrorist organization and calls it a "political movement". Shame on him. pic.twitter.com/piK1paMiRK