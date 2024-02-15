Новости » Политика
Главный гуманист ООН отказался признавать ХАМАС террористами
15.02.2024 13:06 Алина Груднева

Главный гуманист ООН отказался признавать ХАМАС террористами

Британский дипломат, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс отказался признавать ХАМАС террористической организацией.

В интервью Sky News он объявил, что ХАМАС является "политическим движением".

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац резко раскритиковал главного гуманиста ООН.

"Он отрицает, что нацистская организация ХАМАС является террористической организацией, и называет ее "политическим движением". Позор ему", - сказал Кац.

По словам главы израильского внешнеполитического ведомства, террористическая организация так или иначе будет уничтожена.

"Кровь евреев стоит дорого", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы