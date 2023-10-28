



Главнокомандующий КСИР: “Существование Израиля само по себе нелогично”

Главнокомандующий КСИР генерал-майор Хосейн Салами, выступая на заседании Конгресса памяти мучеников провинции Лорестан, заявил, что существование Израиля само по себе нелогично.



“Присутствие небольшого числа сионистов в географии исламского мира не имеет никакой логики; это не географическая логика, не историческая и не стратегическая”, – сказал Салами. “Нет никакой другой логики, кроме той, которая нацелена на создание плацдарма для завоевания географии исламского мира, чтобы сделать районы исламской уммы* небезопасными”.



*религиозная община. В Коране этот термин встречается более 60 раз, обозначая людские сообщества, составлявшие в своей совокупности мир людей.

