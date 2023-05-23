



Глава управления планирования полиции обиделся и ушел в отставку

Еще одна отставка в верхушке полиции: глава управления планирования, генерал Дани Карибо, сегодня утром (во вторник) сообщил начальнику полиции Коби Шабтаю о своем желании уйти в отставку после 32 лет работы на государственной службе.



По оценкам источников в полиции, Карибо решил уйти в отставку после того, как выразил недовольство тем, что Шабтай решил вывести из его подчинения управление бюджетом полиции, которое было передано начальнику штаба, генералу Авишаю Пеледу, хотя на протяжении многих лет этот вопрос находился в ведении отдела планирования.



Генерал Карибо сказал: "Проработав два с половиной года на ответственной должности, полной значительной работы, и 32 года на государственной службе, я достиг чувства усталости, наряду с глубоким чувством удовлетворения".



Карибо, 58-летний уроженец Копенгагена, имеет степень бакалавра в области экономики и международных отношений и степень доктора в области государственной политики. В прошлом он работал заместителем начальника отдела планирования, бюджетирования и контроля в министерстве внутренней безопасности и занимал другие должности в бюджетном отделе министерства финансов и Иерусалимском институте исследований Израиля.

