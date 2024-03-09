



Глава UNRWA: агентству грозит "гибель"

Агентство ООН по делам палестинских беженцев находится на грани закрытия из-за приостановки финансирования от стран-доноров из-за обвинений в адрес ряда сотрудников в том, что те участвовали в резне 7 октября в Израиле.



Такое заявление сделал глава UNRWA Филипп Лаззарини в интервью швейцарскому телеканалу RTS.



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"Агентству грозит гибель, ему грозит расформирование", — посетовал он.



По словам Лаззарини, на карту поставлена "судьба палестинцев" в Газе, которые переживают гуманитарный кризис.