Глава украинской разведки рассказал, от чего погиб Навальный
Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.
"Хочу вас разочаровать, но то, что нам известно, Навальный действительно погиб из-за оторвавшегося тромба", - сказал он.
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По словам Буданова, нет смысла верить в то, что путинский режим в РФ расшатается самостоятельно.
"Стабильность режима для нас и для мира будет постоянной опасностью для нас и мира в будущем. Мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы уже работаем, и чем больше россия против нас будет вести открытую войну, тем больше событий будет происходить на ее территории", - добавил он.