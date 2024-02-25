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Глава украинской разведки рассказал, от чего погиб Навальный
25.02.2024 15:37 Алина Груднева

Глава украинской разведки рассказал, от чего погиб Навальный

Глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал смерть российского оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.

"Хочу вас разочаровать, но то, что нам известно, Навальный действительно погиб из-за оторвавшегося тромба", - сказал он.

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По словам Буданова, нет смысла верить в то, что путинский режим в РФ расшатается самостоятельно.

"Стабильность режима для нас и для мира будет постоянной опасностью для нас и мира в будущем. Мы должны работать над видоизменением этого режима. Для этого мы уже работаем, и чем больше россия против нас будет вести открытую войну, тем больше событий будет происходить на ее территории", - добавил он.

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