



Ханан Мельцер пугает Биньямином Нетаниягу

Глава Совета прессы Израиля Ханан Мельцер считает, что правительство, возглавляемое Биньямином Нетаниягу, посягнет на свободу СМИ.

Об этом он сказал на конференции в Рейхманском университете.

"Совет прессы будет вынужден обратиться к общественности и сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить ожидаемое нападение на свободу прессы и СМИ", — сказал бывший судья БАГАЦА.

Такое заявление он сделал на фоне слухов о том, что Ликуд хочет закрыть новостной отдел общественной телекомпании "Кан".

"Некоторые считают, что эта тенденция будет распространена и на другие средства массовой информации. Если это не будет официально опровергнуто как можно скорее, мы будем вынуждены сделать все возможное в рамках закона, чтобы предотвратить это нападение на свободу прессы и СМИ, на право общества на информацию и нашу демократическую стойкость", — сказал Мельцер.

После сообщения 12-го канала о намерениях Ликуда оставить нетронутыми те части "Кан", которые создают программы по сценариям и документальные фильмы, в партии Нетаниягу ответили, что данный вопрос на коалиционных переговорах не поднимался.