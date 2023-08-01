



Глава СНБО: В России скоро произойдет еще один мятеж с "походом на Москву"

Несмотря на желание захватить Киев, российские власти в Кремле теперь должны готовиться защищать Москву от еще одного наступления, которое становится все более вероятным. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.



"Текущая ситуация для Кремля складывается таким образом, что нереализованное желание второго наступления на Киев будет омрачено острой необходимостью готовиться встречать второй поход на Москву", - написал Данилов.



По его словам, это событие не слишком отсрочено во времени.



"Выдавленную из тюбика пасту - рост протеста разного цвета недовольных на России - назад не запихнуть", - отметил секретарь СНБО.



Напомним, 24 июня лидер ЧВК "Вагнера" обвинил российские войска в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. Тогда он со своими наемниками отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль Ростов, а до Москвы не дошли 200 км.



Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого было решено отправить Пригожина и часть его воинов в Беларусь.



Сейчас в Беларусь прибыло более 3,5 тысячи вагнеровцев. 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.