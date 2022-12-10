



Глава СНБО Украины: даже спрашивать не будет перед ударом по России

Украина в случае ударов со стороны РФ по городам способна на все, в том числе, бить по территории России.

Такое предупреждение сделал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 10 декабря в эфире "НТА".

"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком", - сказал он.