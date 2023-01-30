



Глава ШАБАК предостерег от блокады Восточного Иерусалима в ответ на теракты

Глава ШАБАКа Ронен Бар предупредил министров, что любой шаг по блокированию районов Восточного Иерусалима в ответ на недавние террористические атаки может привести к гораздо более масштабной вспышке насилия, сообщает общественная телекомпания Кан.



В отчете говорится, что Бар и другие сотрудники службы безопасности во время заседания кабинета министров выступили против призывов министра национальноц безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича ввести различные уровни изоляции в районах Иерусалима, предупредив, что любые меры против тех, кто не принимал непосредственного участия в нападениях может еще больше усилить напряженность.

