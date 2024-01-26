



Глава разведки ФРГ сказал, в каком случае РФ нападет на НАТО

Если Украина проиграет в войне, это не умерит аппетиты президента РФ Владимира Путина.



По данным Unternehmen-Heute, такое предупреждение сделал глава разведки ФРГ Бруно Каль.



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"Если бы Украина была вынуждена сдаться, это не утолило бы жажду власти России. Если Запад не продемонстрирует явную готовность защищаться, у Путина больше не будет причин не нападать на НАТО, - предупредил он.



По словам Каля, Путин хочет восстановить могущество РФ, потому будет большой ошибкой, если Европа капитулирует перед страной. Он также добавил, что вряд ли в России сменится власть, поскольку Путин "прочно сидит в седле".