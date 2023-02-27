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Глава "Ноам" огорчен: решил уйти с поста замминистра
27.02.2023 21:53 Алина Груднева

Глава "Ноам" огорчен: решил уйти с поста замминистра

Председатель "Ноам" Ави Маоз объявил о намерении уйти с поста замминистра, поскольку не получил обещанных ему полномочий.

По его словам, он продолжит работать в качестве депутата Кнессета.

Напомним, что ему было поручено курировать внешние программы в минпросе, что вызвало возмущение в Израиле из-за его отношения к ЛГБТ-сообществу.

По словам Маоза, он был разочарован тем, что не смог добиться значимых изменений в его роли в правительстве, а также был потрясен тем, что не было соблюдено коалиционное соглашение.

 

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