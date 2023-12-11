



Глава минобороны Израиля призвал батальоны ХАМАСа сдаться: альтернатива - смерть

Батальоны террористической организации ХАМАС "Джабалия" и "Шеджайя" в северной части Газы находятся на стадии полного распада, благодаря успешной деятельности Армии обороны Израиля.



Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Израиля Йоав Галант.



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"Мы продолжим операции и в других местах. Я призываю все другие батальоны ХАМАСа и их командиров - сдаться", - сказал Галант.



По словам министра, у террористов, которые прячутся в туннелях, есть лишь два варианта: умереть или сдаться. Он также добавил, что среди уже сдавшихся есть те, кто принимал непосредственное участие в резне, устроенной в Израиле 7 октября.