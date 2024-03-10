



Глава МИД Украины предрек странам Балтии участь Бахмута и Авдеевки

Балтийские страны могут победить Россию, если та нападет, но они будут выглядеть так же, как и Бахмут с Авдеевкой.



Такой прогноз озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ELTA.



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"В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет", - предупредил он.



По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, для стран Балтии гораздо дешевле и безопаснее будет избежание конфликта с Россией, потому они и продолжают поддерживать Киев.

