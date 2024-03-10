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Глава МИД Украины предрек странам Балтии участь Бахмута и Авдеевки
10.03.2024 09:43 Алина Груднева

Глава МИД Украины предрек странам Балтии участь Бахмута и Авдеевки

Балтийские страны могут победить Россию, если та нападет, но они будут выглядеть так же, как и Бахмут с Авдеевкой.

Такой прогноз озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ELTA.

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"В конце концов, я думаю, НАТО победит. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку - так будут выглядеть страны Балтии после напряженных боевых действий. Вот так будут выглядеть ваши города. Красивого Вильнюса не будет", - предупредил он.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, для стран Балтии гораздо дешевле и безопаснее будет избежание конфликта с Россией, потому они и продолжают поддерживать Киев.
 

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