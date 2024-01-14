



Глава МИД Швейцарии: РФ нужно вовлечь в переговоры с Украиной

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис считает, что нужно любым способом вовлечь Россию в переговоры с Украиной для прекращения войны.



"Необходимо сделать шаг, чтобы так или иначе привлечь Россию", - цитирует его слова издание Watson.



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Глава швейцарского внешнеполитического ведомства считает, что без РФ мира добиться не удастся. В свою очередь, он похвалил украинскую Формулу мира, которую назвал фундаментом для прекращения военного конфликта.



"Каждый день, когда мы ждем, гибнут десятки мирных жителей. Мы не имеем права ждать. Мы должны быть готовы к тому времени, когда условия позволят провести мирные переговоры", - подчеркнул Кассис.