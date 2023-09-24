



Глава МИД Саудовской Аравии: нужно создать "палестинское государство"



Министр иностранных дел Саудовской Аравии в своей речи на сессии Генассамблеи ООН упомянул вопрос о "создании двух государств".



Он раскритиковал Израиль за "односторонние меры", которые являются "вопиющим нарушением" международного права.



"Безопасность на Ближнем Востоке требует ускорения. Она требует справедливого, всеобъемлющего решения палестинского вопроса", - сказал министр принц Фейсал бин Фархан.



По словам главы саудовского МИДа, его страна отвергает и осуждает все "односторонние шаги" Израиля, которые представляют собой "вопиющее нарушение международного права" и способствуют "краху региональных и международных мирных усилий", а также препятствуют принятию "дипломатических решений".



Фархан подчеркнул, что королевство поддерживать все усилия по укреплению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, а также намерено сосредоточить усилия на инклюзивном развитии.

