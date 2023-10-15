



Глава МИД Израиля резко раскритиковал Ватикан

Министр иностранных дел Эли Коэн раскритиковал Ватикан за прохладную реакцию в отношении резни, которую устроил ХАМАС в отношении евреев.



Соответствующее заявление он сделал в разговоре с секретарем Святого Престола Полом Галлахером.



"Израиль ожидает, что Ватикан выступит с ясным и недвусмысленным осуждением убийственных террористических действий террористов ХАМАС, которые причинили вред женщинам, детям и пожилым людям только потому, что те - евреи и израильтяне. Неприемлемо, чтобы вы выступили с заявлением, выражающим беспокойство в первую очередь за мирное население Газы, в то время как Израиль хоронит 1300 убитых", — сказал Коэн.



Что примечательно, ранее Папа Римский Франциск сказал, что он "с тревогой и скорбью следит за тем, что происходит в Израиле". Он "выразил свою солидарность с родственниками жертв".