



Глава МИД Израиля призвал Париж помочь с "Хизбаллой" и Ираном

Министр иностранных дел Эли Коэн, прибывший в Париж с официальным визитом, встретился с французской коллегой Катрин Колонна.



По данным пресс-службы израильского внешнеполитического ведомства, они обговорили вопросы региональной безопасности.



Основное внимание уделялось попытке урегулирования напряженности с террористической организацией "Хизбалла" на северной границе и борьбе с иранской ядерной программой. Также они обсудили расширение "Соглашений Авраама".



Кроме того, Коэн проинформировал коллегу о мерах, предпринимаемых Израилем для укрепления безопасности, поддержания спокойствия на палестинской арене и действий против террористических организаций.



"Провокации террористов "Хизбаллы" могут привести к военному конфликту. Я попросил министра Колонна использовать влияние Франции в Ливане, чтобы помочь эффективно и быстро разрешить напряженность. Борьба с иранской угрозой требует, чтобы все международное сообщество действовало немедленно. Заседание Совета управляющих МАГАТЭ в сентябре - весьма подходящий момент для противодействия иранским нарушениям в ядерной области", - сказал Коэн.



По его словам, дипломатические отношения и отношения в сфере безопасности между Израилем и Францией имеют огромное значение для обеих стран и стабильности на Ближнем Востоке.



"Франция является стратегическим союзником Государства Израиль, который может сыграть центральную роль в расширении "Соглашений Авраама" и присоединении к кругу мира новых стран Африки и Ближнего Востока", - добавил он.

