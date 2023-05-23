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Глава Гистадрут: Социальная ситуация в Израиле еще никогда не была столь опасной
23.05.2023 20:09 Алина Груднева

Глава Гистадрут: Социальная ситуация в Израиле еще никогда не была столь опасной

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид крайне обеспокоен социальной ситуацией в Израиле.

Об этом он сказал, выступая на конференции в Университете Райхмана в Герцлии.

"Социальная ситуация в Государстве Израиль еще никогда не была столь полярной, опасной и проблематичной, как сейчас". Мы стали прокаженными в глазах многих стран мира", - сказал он.

По словам Бар-Давида, израильских лидеров не принимают в западных странах на фоне внутренних проблем в стране.

"У государства нет плана работы, последние полгода они занимаются лишь правовой реформой, которая разрывает израильское общество на части. Нам нужно остановить законодательство немедленно, если не достигнем взаимопонимания в резиденции президента", - подчеркнул он.

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