



Глава Гистадрут: Социальная ситуация в Израиле еще никогда не была столь опасной

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид крайне обеспокоен социальной ситуацией в Израиле.



Об этом он сказал, выступая на конференции в Университете Райхмана в Герцлии.



"Социальная ситуация в Государстве Израиль еще никогда не была столь полярной, опасной и проблематичной, как сейчас". Мы стали прокаженными в глазах многих стран мира", - сказал он.



По словам Бар-Давида, израильских лидеров не принимают в западных странах на фоне внутренних проблем в стране.



"У государства нет плана работы, последние полгода они занимаются лишь правовой реформой, которая разрывает израильское общество на части. Нам нужно остановить законодательство немедленно, если не достигнем взаимопонимания в резиденции президента", - подчеркнул он.