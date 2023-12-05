



Глава Евросовета прервал поездку в КНР из-за угроз Орбана

Президенту Евросовета Шарлю Мишелю пришлось прерывать свою поездку в КНР из-за угроз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать саммит лидеров стран Евросоюза в декабре.



По данным издания Politico, то должен был быть первый личный саммит ЕС-Китай за почти четыре года.



"Мишель вернется в Брюссель, чтобы продолжить переговоры с лидерами относительно дальнейших действий, поскольку не может их вести из Китая", - сообщает издание.



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Он провел лишь один день встреч в КНР, где у него нет защищенной линии для проведения переговоров.



Уточняется, что ему пришлось возвращаться после того, как Орбан в своем письме призвал снять с повестки дня саммита переговоры относительно вступления Украины в ЕС, поскольку "отсутствие консенсуса неизбежно приведет к провалу".