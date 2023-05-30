Глава CENTCOM будет наблюдать за учениями ЦАХАЛа
Глава CENTCOM Майкл Курилла прибыл в Израиль, чтобы понаблюдать за двухнедельными учениями ЦАХАЛа.
Об этом сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля.
Сегодня Курилла впервые посетил военную часть подразделения 504 израильской военной разведки (АМАН).
Позже он присоединился к оценке ситуации в рамках учений "Твердая рука", которые имитируют войну сразу на нескольких фронтах.
Он обсудил с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и другими высокопоставленными командирами сотрудничество между вооруженными силами США и Израиля.
מפקד פיקוד המרכז בצבא ארה״ב (CENTCOM), גנרל (****) מייקל קורילה, נחת הבוקר (ג׳) בישראל לביקור במסגרת התרגיל המטכ״לי ״אגרוף המחץ״.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 30, 2023
הביקור, שימשך כשלושה ימים, נפתח בביקור ביחידה 504, יחידת היומינט (מודיעין אנושי) של אגף המודיעין>> pic.twitter.com/OTWOMrmvgo