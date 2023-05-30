



Глава CENTCOM будет наблюдать за учениями ЦАХАЛа

Глава CENTCOM Майкл Курилла прибыл в Израиль, чтобы понаблюдать за двухнедельными учениями ЦАХАЛа.



Об этом сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля.



Сегодня Курилла впервые посетил военную часть подразделения 504 израильской военной разведки (АМАН).



Позже он присоединился к оценке ситуации в рамках учений "Твердая рука", которые имитируют войну сразу на нескольких фронтах.



Он обсудил с начальником штаба ЦАХАЛа Герци Халеви и другими высокопоставленными командирами сотрудничество между вооруженными силами США и Израиля.