



Германия закупит десятки новейших истребителей F35

Германия закупит новейшие американские истребители F35A Lightning II, которые производит американская компания Lockheed Martin.



На покупку 35 самолетов Германия выделит 10 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.



Средства будут выделены из специального фонда, о создании которого канцлер Олаф Шольц объявил вскоре после начала российского вторжения в Украину.



По информации прессы, самолеты будут поставлены между 2026 и 2029 годами. В сделку также включены ракеты воздух-земля и наземная инфраструктура.