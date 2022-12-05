Новости » Политика
Германия закупит десятки новейших истребителей F35
05.12.2022 14:29 Ольга Белозерова

Германия закупит десятки новейших истребителей F35

Германия закупит новейшие американские истребители F35A Lightning II, которые производит американская компания  Lockheed Martin.

На покупку 35 самолетов Германия выделит 10 миллиардов евро, сообщает Bloomberg.

Средства будут выделены из специального фонда, о создании которого канцлер Олаф Шольц объявил вскоре после начала российского вторжения в Украину.

По информации прессы, самолеты будут поставлены между 2026 и 2029 годами. В сделку также включены ракеты воздух-земля и наземная инфраструктура.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы