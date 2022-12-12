



Германия так и не приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2

Украина до сих пор не смогла получить от Берлина согласия на поставку боевых танков Leopard 2. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD.



Германия пообещала Украине дальнейшие поставки оружия - но это не касается боевого танка "Леопард-2", о котором неоднократно просило правительство в Киеве. По его словам, последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как система ПВО IRIS-T и зенитных установок Gepard.



"Такое решение еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем", - сказал министр.



При этом украинское правительство не может понять, почему федеральное правительство ФРГ до сих пор колеблется, когда речь идет о боевых танках, но в то же время поставляет в Украину артиллерию, добавил Кулеба.



"Честно говоря, мы не понимаем эту аргументацию", - подчеркнул Кулеба, напомнив при этом, что в случае, если Украина будет недостаточно вооружена, война будет продолжаться, а это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров.



Напомним, ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев ранее анонсировал новые поставки оружия из Германии, но в целом говорил лишь о "больше оружия и боеприпасов".