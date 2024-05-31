



Германия передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро

Германия дополнительно передаст Украине еще один Patriot и 500 млн евро. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД стран НАТО в Праге.



"Ужесточение противовоздушной обороны Украины остается критически важным. Германия предоставляет еще один комплекс Patriot и дополнительные 500 млн евро. Вместе мы должны сохранять нашу непреклонную поддержку и преданность", – сказала она.



Министры собрались в столице Чехии, чтобы обсудить подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне и поддержку Украины.



"Пришло время предпринять конкретные шаги для дальнейшего усиления роли НАТО в поддержке Украины и создании устойчивой украинской армии. В этом ключе следует рассматривать и глобальную инициативу по усилению украинской противовоздушной обороны. Сейчас собрано почти миллиард евро для поддержки украинской ПВО. На встрече будет обсуждаться лоббирование союзников в этом вопросе", - отметило МИД Германии.