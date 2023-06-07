



Германия передала Украине новый пакет военной помощи: что вошло

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 8 вездеходов Bandvagn 206. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.



Согласно информации правительства, в пакет помощи также вошли 2000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard.



Кроме того, ФРГ передала 14 разведывательных дронов VECTOR, 16 пограничных машин, три антидроновые системы, 2 грузовика 8×6 HX81, 2 прицепа и 11 тысяч сухпайков.



В общей сложности Германия намерена поставить Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 (BV206).

