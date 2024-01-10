



Германия будет поставлять ракеты ПВО в Саудовскую Аравию

Правительство Германии одобрило экспорт ракет ПВО в Саудовскую Аравию, что свидетельствует о смягчении жесткой линии, которую оно занимало в последние годы в отношении экспорта оружия в королевство.



Официальный представитель правительства Штеффен Хебестрейт в среду, 10 января, подтвердил сообщение новостного журнала Der Spiegel о том, что Совет безопасности Германии, в состав которого входят канцлер Олаф Шольц и несколько других министров, одобрил экспорт 150 ракет класса "воздух-воздух" для системы ПВО Iris-T.



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Правительство предыдущего канцлера Ангелы Меркель ввело запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле в 2018 году. Позже она сделала условное исключение для систем, разработанных совместно с другими странами.



Новости об одобрении экспорта Iris-T появились после того, как министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия готова поставить Саудовской Аравии больше истребителей Eurofighter, произведенных многонациональным консорциумом, в котором участвует Берлин. Ранее правительство выступало против этого в течение текущего парламентского срока в Германии, который должен закончиться осенью 2025 года.

