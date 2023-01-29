



Герцог осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране

Президенты Израиля и Азербайджана Ицхак Герцог и Ильхам Алиев провели переговоры, в ходе которых обсудили недавний теракт против посольства Азербайджана в Иране.



Об этом сообщает портал News.am.



В ходе телефонного разговора с Алиевым Герцог заявил, что осуждает "террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране".



Алиев в свою очередь выразил соболезнования Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с терактом в Израиле.