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Герцог осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране
29.01.2023 09:50 Ольга Белозерова

Герцог осудил теракт против посольства Азербайджана в Иране

Президенты Израиля и Азербайджана Ицхак Герцог и Ильхам Алиев провели переговоры, в ходе которых обсудили недавний теракт против посольства Азербайджана в Иране.

Об этом сообщает портал News.am.

В ходе телефонного разговора с Алиевым Герцог заявил, что осуждает "террористический акт, совершенный против посольства Азербайджана в Тегеране". 

Алиев в свою очередь выразил соболезнования Ицхаку Герцогу и семьям погибших в связи с терактом в Израиле.

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