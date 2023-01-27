



МИД Азербайджана: атака на посольство в Иране - теракт

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило сегодняшнюю атаку на посольство страны в Тегеране.



По данным внешнеполитического ведомства, вооруженное нападение расценивается как теракт.



"Решительно осуждаем вероломный теракт против посольства Азербайджана в Иране. Как страна, в которой находится посольство, иранская сторона должна была выполнить свои обязательства, вытекающие из Венской конвенции о дипломатических отношениях, по обеспечению безопасности азербайджанского посольства и его сотрудников", - сказано в заявлении.



Напомним, что в ходе нападения погиб один человек погиб, еще двое получили ранения в результате нападения. Один из охранников сумел отобрать оружие у нападавшего и задержать его до приезда полиции.