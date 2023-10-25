



Генсек ООН ответил на требование Израиля об отставке

В среду Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что его высказывания по поводу войны между Израилем и ХАМАСом были искажены, и отрицает, что он оправдывал террористические атаки против Израиля.



Во вторник посол Израиля в ООН призвал Гутерриша уйти в отставку после того, как тот заявил, что террористические атаки ХАМАС на Израиль 7 октября "произошли не в вакууме".



"Я шокирован искажениями некоторых моих вчерашних заявлений в Совете Безопасности. Якобы я оправдываю террористические акты ХАМАС. Это ложь. Все было наоборот", - заявил Гутерриш. В начале своего вчерашнего выступления я четко заявил, цитирую: "Я безоговорочно осуждаю ужасающие и беспрецедентные террористические акты, совершенные ХАМАС в Израиле 7 октября. Ничто не может оправдать преднамеренные убийства, ранения и похищения гражданских лиц, а также ракетные обстрелы гражданских объектов. Конец цитаты".



"Я говорил о жалобах палестинского народа. И при этом я также четко заявил, цитирую: "Но обиды палестинского народа не могут оправдать ужасающие атаки ХАМАС", - конец цитаты", - продолжил он.