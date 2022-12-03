



Генсек НАТО о Leopard для Украины: есть большая логистическая проблема

На конференции в Берлине генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу задали вопрос вопрос о возможности передачи ВСУ современных западных танков вроде Leopard 2.



“Сейчас в НАТО сосредоточены на том, чтобы у военных Украины работало то вооружение, которое уже поставлено западными союзниками, потому что "огромные проблемы" связаны с обслуживанием и логистикой”, – ответил Столтенберг .



Генсек отметил, что Украине "уже предоставили много передовых систем, в том числе и бронетехнику", сказал, что "важно обсудить, какие дополнительные системы мы должны предоставить", и уточнил, что "идет постоянная дискуссия и диалог с Украиной по этому поводу".



"Но так же важно, как поставлять новые системы, чрезвычайно важно убедиться, что уже поставленные системы работают. Потому что мы действительно поставили много систем. А им нужны боеприпасы, запчасти, обслуживание", – перечислил Йенс Столтенберг.



"Я не говорю, что новые системы не имеют значения. Но я говорю, что чрезвычайно важно обеспечить работу всех систем, которые уже на местах. И мы тоже сосредоточены на этом", – сказал генсек НАТО.



Ранее мы писали, что Йенс Столтенберг дал понять, что передача Украине систем ПВО Patriot не требует отдельного одобрения Альянса, а также что НАТО известно о том, что Россия обратилась к Ирану для предоставления новых ракет..