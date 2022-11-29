



Столтенберг: Россия попросила у Ирана новые ракеты

НАТО известно о том, что Россия обратилась к Ирану для предоставления новых ракет. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.



"Нам известно, что Россия исчерпывает запасы боеприпасов, и поэтому они также обратились к Ирану, чтобы получить больше. Мы четко говорим, что ни одна страна не должна поддерживать незаконную российскую войну.



Поэтому ни Иран, ни какая-либо другая страна не должны предоставлять РФ ракеты, дроны или что-либо другое, что может помочь им продолжать эту брутальную агрессивную войну против Украины", - заявил Столтенберг.



Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО будет усиливать свое присутствие "от Черного до Балтийского моря".