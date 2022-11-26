



Столтенберг: "Передача систем Patriot Украине не требует одобрения НАТО"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что передача Украине систем ПВО Patriot не требует отдельного одобрения Альянса.



Столтенберг заявил, что решение о том, передавать ли системы противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами. Об этом сообщает УНИАН.



"Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями. Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но в конце концов это решение должны принять национальные правительства", - сказал глава Альянса.