



Генералу Суровикину дали “неплохую” должность “по СНГ”

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что генералу Сергею Суровикину нашли “неплохую” должность “по СНГ”. Об этом он сказал изданию “Подъем”.



“Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется. Человек на войне был, сейчас отдыхает, наверное, в отпуске еще какое-то время будет. Поживем – увидим. Ничего страшного там не происходит”, – сказал он.



6 сентября бывший советник председателя Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова заметила, что с сайта Минобороны России пропала страница с биографией Суровикина. При этом еще 2 сентября она была доступна, следует из кэша Google.



Сергей Суровикин занимал пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ. В октябре 2022 года он стал главой Объединенной группировки российских войск в Украине и занимал этот пост до января 2023 года. 23 августа стало известно, что Суровикин освобожден от должности главкома Воздушно-космических сил России.