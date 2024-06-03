



Гарри Каспаров: от 7 октября больше всех выиграл Путин



Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров посетил Израиль.



Каспаров дал интервью газете The Jerusalem Post.



Каспаров в интервью провел параллели между российско-украинской войной и борьбой Израиля с ХАМАСом в Газе и Хизбаллой на севере.



“Вы имеете дело с образованиями, которые не могут функционировать, не нападая на Израиль. Пока в Иране правят аятоллы, на Ближнем Востоке не будет мира. Без смены режима в Москве и Тегеране мира не будет.



“Вы должны довести дело до конца. Администрация США хочет найти золотую середину, но для меня это выглядит катастрофично”.



“Я не большой поклонник Биньямина Нетаниягу, и это мягко сказано, но он - демократически избранный лидер единственной демократии в регионе, а с другой стороны у вас бандиты и террористы, которых нужно оттеснить”.



Хотя он не привел никаких веских доказательств, Каспаров заявил, что ХАМАС никак не мог построить сеть туннелей в Газе без помощи экспертов, подобных которым можно найти в России, но вряд ли где-либо еще.



Он также предположил, что время нападения террористов ХАМАСа на Израиль 7 октября было удобно для Путина - чтобы отвлечь внимание от войны на Украине. Это нападение 7 октября прекрасно вписывается в его представление о Путине как о “расчетливом и манипулирующем человеке”



“Туннели ХАМАСа не просты; террористы живут в безопасности. Только одна страна может спланировать сотни километров туннелей, и для этого нужны профессионалы, как нужны инженеры для строительства метро”.



“Путин отвлек внимание от войны на Украине; он - главный бенефициар теракта 7 октября”, - сказал Каспаров.



“То, как была проведена атака, заставило Израиль принять ответные меры, и таким образом он отвлек внимание от войны на Украине”.

