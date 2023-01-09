



Ганц призвал общественность "заставить страну дрожать"

Лидер партии "А-Махане А-Мамлахти" Бени Ганц заявил, что правительственный план судебной реформы приведет к "гражданской войне" в Израиле.



"Если вы продолжите идти по тому пути, по которому идете, вы будете нести ответственность за гражданскую войну в израильском обществе", - заявил он, обращаясь, видимо, к Нетаниягу.



Как сообщает Times of Israel, бывший министр обороны добавил, что план судебной реформы "окажет фатальное влияние на национальную безопасность - как в смысле устойчивости граждан из всех слоев общества, так и в плане способности БАГАЦа и правовой системы быть законным железным куполом по отношению к миру".



По мнению Ганца, "либеральные правые, которые любят государство", должны быть "первыми, чтобы выйти и протестовать" за то, во что они верят.



"Не против Нетаниягу или против правительства, а против разрушения демократии и этого необузданного, деструктивного хода", - подчеркнул Ганц.



Подчеркнув, что любые подобные действия должны быть в рамках закона, он призвал широкую общественность выйти на улицы, заявив: "Пришло время массово выходить на демонстрации, время заставлять страну дрожать".



На эти заявления уже ответил Биньямин Нетаниягу, заявив, что Ганц "сеет семена бедствия", не осуждая протестующих, которые сравнивают правительство Нетаниягу с нацистским режимом.



"Я слышал, что сказал депутат Кнессета Ганц, и должен сказать, что я потрясен", - заявил лидер "Ликуда", добавив, что заявления Ганца были "призывом к мятежу изнутри Кнессета".